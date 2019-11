Verweij en Blokhuijsen, comebackkids op het ijs

Zidane over geblesseer­de Bale: ‘Ik wil dat hij tot het einde van het seizoen bij ons blijft’

16:34 Gareth Bale behoort vanwege een blessure niet tot de selectie van Real Madrid voor het duel met Galatasaray in de Champions League van woensdag. Desondanks is de aanvaller opgeroepen door bondscoach Ryan Giggs voor de komende interlands van Wales in de EK-kwalificatie.