Verweij en Schouten plaatsen zich voor finale massastart

Bij de vrouwen was er alleen een finaleplek voor Annouk van der Weijden. Janneke Ensing strandde in de halve finale.



Verweij liep vorige week bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary in de halve finales tegen een diskwalificatie aan. Doordat Jorrit Bergsma zich ook niet wist te plaatsen, nam er geen Nederlander deel in de finale in Calgary.