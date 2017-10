Verweij kampte voor comeback met 'zware nierproblemen'

Vlemmings ziet beloften GA Eagles verliezen van Willem II

20:45 Jong Go Ahead Eagles is er maandagavond niet in geslaagd met een zege te vertrekken uit het Tilburgse Koning Willem II Stadion. Het Deventer elftal van trainer Marco Koorman verloor in de reservecompetitie met 2-1 van de beloften van eredivisionist Willem II.