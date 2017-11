Verweij krijgt kans op massastart, sprinter neemt plek in van Stroetinga

Normaal rijdt Bergsma samen met Arjan Stroetinga, zijn ploeggenoot ook bij Clafis. Maar bij de NK afstanden in Heerenveen werd Stroetinga in de sprint afgetroefd door Verweij, die voor Plantina uitkomt maar traint met de Russische selectie. Bergsma liet eerder al weten een voorkeur te hebben voor Stroetinga, die als reserve is aangewezen.