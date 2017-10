Verweij toont goede vorm in Inzell en klopt Kramer

Verweij, die zich afgelopen zomer bij de Russische ploeg aansloot voor zijn trainingsopbouw naar het komende olympische seizoen, verwees Sven Kramer in Duitsland naar de tweede plaats. De Friese kopman eindigde in 1.45,49, met Jan Blokhuijsen (1.45,99) op de derde plek.



Twee weken geleden zegevierde Verweij op de 1500 meter ook al in Inzell, maar toen nog in een mindere tijd (1.46,25). De 27-jarige Noord-Hollander was na het olympisch goud (achtervolging) en het zilver (1500 meter) bij Sotsji 2014 niet volledig op schaatsen gericht. Dit seizoen wil hij er echter weer vol voor gaan.



Bij de vrouwen zegevierde Marrit Leenstra op de 1500 meter in 1.56,67. Ireen Wüst reed de tweede tijd (1.56,78).