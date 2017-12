Verweij tussen Russen op podium bij 1000 meter

Door Rik Spekenbrink



Hij was 2 honderdsten sneller dan Koen Verweij, die op zijn beurt weer 2 honderdsten overhield op een andere Rus, Pavel Koelizjnikov: 1.06,92 om 1.06,94 om 1.06,96. Vierde werd Kai Verbij in 1.07,12. Hij houdt de leiding in het wereldbekerklassement.



Verweij kwam als eerste op het ijs, in rit 3. Hij reed een degelijke race, verbeterde zijn persoonlijk record ruim, maar sprak gisteren de verwachting uit dat hij het Nederlands record kon breken. Die tijd van Kjeld Nuis (1.06,51), afwezig in Salt Lake City, hield stand. Zoals ook de Russische aanvallen op het wereldrecord van Shani Davis (1.06,42) strandden.



Koelizjnikov startte het snelst, maar kon zich het verval van anderhalve seconde in de laatste ronde niet permitteren. Joeskov reed uiteindelijk de vlakste rit, met slechts drie tienden verval in zijn laatste ronde. Maar zijn opening was te langzaam om nog een wereldrecord van Davis af te pakken. De Amerikaan verloor gisteren zijn acht jaar oude record op de 1500 meter.