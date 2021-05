Vete duurt voort: Ibrahimovic laat Lukaku zien wie de echte ‘Koning van Milaan’ is

Michael van Gerwen opgelucht na belangrij­ke zege: 'Ik heb hier hard voor moeten werken’

8:11 Michael van Gerwen heeft in de Premier League Darts opnieuw een overwinning bijgeschreven. In de elfde speelronde behaalde de 32-jarige Brabander zeker niet zijn gewenste niveau, maar het vertoonde spel bleek wel voldoende voor een belangrijke zege (8-5 in legs) op Jonny Clayton.