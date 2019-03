Vettel andermaal de schlemiel bij Ferrari: ‘Het was geen goede avond’

,,Ik denk dat het overduidelijk is dat als je vooraan begint en daar niet eindigt, je niet blij bent”, zegt Vettel die als tweede startte en hoewel hij even aan de leiding reed al snel moest toezien hoe zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc wegspurtte na een heerlijke inhaalactie.

,,Ik had vandaag niet de snelheid die ik wilde hebben”, gaat de viervoudig wereldkampioen verder. ,,Ik weet niet waarom en daar komt natuurlijk nog die fout bij. Het was geen goede avond.”

Na de teleurstellende Grand Prix van Melbourne was er in Bahrein toch nog een klein beetje goed nieuws: de Ferrari was veel sneller dan de concurrentie. Iets wat Leclerc tot aan zijn motorprobleem ook goed liet zien. Qua betrouwbaarheid en met een foutenmakende Vettel heeft de Scuderia toch ook flink wat kopzorgen. Over twee weken staat de Grand Prix van China op het programma en het is te hopen voor Ferrari dat beide zaken dan verleden tijd zijn.