Vettel: De beste man heeft gewonnen

Hamilton kwam met zijn vierde titel op gelijke hoogte met Vettel, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen werd in een Red Bull. ,,Ik was graag op hem uitgelopen, maar dit was zijn jaar'', zei Vettel. ,,Volgend jaar wordt een ander verhaal. We beginnen dan allemaal weer op nul. Ik ben niet bang voor Lewis, ik houd ervan om tegen hem te racen. Helaas hebben we dat dit jaar iets te weinig kunnen doen.''



Hamilton won vijf van de laatste zeven grands prix. In de andere twee (Maleisië en Mexico) zegevierde Max Verstappen. Met nog twee races te gaan, in Brazilië en Abu Dhabi, is de Brit al zeker van de titel.