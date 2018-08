Vettel houdt zijn Ferrari niet heel bij demo in Milaan

Vroege 'Sister Act' zet Serena Williams op scherp

10:22 Twintig jaar na hun eerste duel op de tennisbaan staan Venus (38) en Serena (36) Williams opnieuw tegenover elkaar, voor aflevering dertig van de 'Sister Act'. ,,We waren elkaar liever pas later in het toernooi tegengekomen'', zei Serena, nadat ze met een soepele zege op Carina Witthöft de derde ronde van de US Open had bereikt.