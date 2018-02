Vettel kan niet wachten om in gloednieuwe Ferrari gas te geven

Bekijk hier hoe Dost Sporting een ronde verder helpt

22 februari Bas Dost blijft maar scoren voor Sporting Portugal. De spits opende de score voor zijn ploeg in het onbesliste thuisduel met Astana in de Europa League (3-3). Sporting Portugal had aan het gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales. De club was vorige week in de uitwedstrijd met 3-1 te sterk voor de club uit Kazachstan. Dost beleeft opnieuw een succesvol seizoen bij zijn club. In de competitie was de lange spits al goed voor twintig doelpunten.