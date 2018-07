Vettel maakt einde aan hegemonie Hamilton: 'Hij vocht als een leeuw'

video Apeldoorn­se sprintster Van Hunenstijn is terug: 'Ik kan nog steeds sneller'

19:00 Marije van Hunenstijn is terug. De 23-jarige Apeldoornse sprintster is sterker dan ooit en heeft een jaar van fysieke ongemakken afgesloten. De limiet voor het EK atletiek in Berlijn op de 100 meter is inmiddels gehaald, maar het punt dat het niet meer harder kan nog niet. ,,Ik ben nog lang niet verzadigd, maar ga me niet vergelijken met Dafne Schippers. Die is zo goed.’’