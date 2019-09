Vettel moet oppassen voor eerste schorsing in Formule 1

Video Ter Stegen schittert namens Barcelona in Duitsland: ‘Mensen weten wel wat ik kan’

8:02 De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona bleef gisteravond bij 0-0, ondanks een hoop kansen en zelfs een gemiste strafschop van de thuisploeg. Marc-André ter Stegen was de grote uitblinker in het Signal Iduna Park in Dortmund.