Vettel neemt afscheid: ‘Was ik ergens anders geboren, had mijn talent misschien nooit de ruimte gekregen’

Fallon Sherrock heeft het gehad met vijandige sfeer op dartstoer­nooi­en: ‘Het komt nu zelfs van de speelsters’

Op het WK darts van 2020 zette ze het Alexandra Palace in Londen nog in vuur in vlam, maar Fallon Sherrock heeft het tegenwoordig heel wat minder naar haar zin in de dartswereld. ,,Het maakt niet uit wat ik doe, ik krijg de haat toch wel over mij heen.”

15 november