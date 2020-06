Vettel vindt dat circuit van Mugello Formule 1-race verdient

GA Eag­les-directeur Van Dop blij met publiek in stadions, maar vreest megaklus: ‘Loting zie ik niet zitten’

11:39 Go Ahead Eagles staat voor een monsterklus als er per 1 september weer (deels) publiek bij wedstrijden in het betaalde voetbal aanwezig mag zijn. Vooral de organisatorische operatie baart de Deventer club zorgen, stelt algemeen directeur Jan Willem van Dop. ,,Ik ben blij met publiek, maar zie de discussies alweer op me afkomen.’’