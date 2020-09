Vettel vreest nieuwe teleurstelling op Monza en is blij dat er geen fans bij zijn

De Italiaanse renstal beleeft een bijzonder teleurstellend seizoen in de Formule 1, met als dieptepunt afgelopen weekeinde de Grote Prijs van België. Vettel en teamgenoot Charles Leclerc eindigden respectievelijk als dertiende en veertiende, ver buiten de punten. Het was het slechtste resultaat van Ferrari in tien jaar.

Vettel gaf wel toe dat hij geen wonderen verwacht van de updates. ,,We weten dat het moeilijk zal worden om in de top te rijden. Het doel blijft dus om zoveel mogelijk punten te veroveren."



Het circuit van Monza staat bekend om zijn lange rechte stuk waarop zeer hoge snelheden worden gehaald en het is juist topsnelheid waar het bij Ferrari dit seizoen aan ontbreekt. Teambaas Mattia Binotto erkende dat laatst na het debacle op het circuit van Spa-Francorchamps. "Op een circuit dat motorvermogen en aerodynamica vereist, misten we beide. We konden niet eens in de punten komen."



Vettel vreest een nieuwe teleurstelling zozeer, dat hij zelfs blij is dat er voor het eerst in de lange geschiedenis van Ferrari op Monza geen fans bij zijn vanwege de coronacrisis. ,,Begrijp me niet verkeerd, het is heel jammer dat ze er niet zijn, maar in de gegeven omstandigheden zou ik het heel moeilijk vinden om voor het oog van de fans in de Ferrari te rijden."