Vettel wil geen publieke strijd met Verstappen: 'Praten onder vier ogen'

,,Ik heb geen zin in een publieke woordenstrijd, maar praat liever persoonlijk met hem op een geschikt moment'', aldus de viervoudig wereldkampioen op de website van Autosport.



Vettel gaf Verstappen de schuld voor een aanrijding in de Grand Prix van Japan. De Duitser probeerde de Nederlander binnendoor in te halen in een bocht, maar er was te weinig ruimte en de twee bolides raakten elkaar.



,,Ik deed mijn best hem niet te raken, maar hij remde en stuurde zijn auto verder naar de binnenkant. Ik kon geen kant meer op. Het is iets dat hij vaker doet.''



Vettel spinde en viel terug naar plek achttien. Van daaruit wist hij zich nog wel op te werken naar de zesde plek aan de finish, maar hij liep weer meer achterstand op in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) is praktisch niet meer te achterhalen.



Volgens Vettel is de kritiek dat hij moest wachten met een inhaalactie onzin. ,,Hoe lang denk je dat ik me kan veroorloven om te wachten? Ik race niet alleen tegen Verstappen, maar idealiter ook met de gasten die vooraan rijden. Ik heb vergelijkbare inhaalacties bij andere coureurs gehad en daar kwamen we wel heelhuids uit de bocht."