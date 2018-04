Vettel wint in Bahrein met minimale voorsprong op Bottas

Na winst in Melbourne greep Sebastian Vettel ook in Bahrein de volle buit. Met het maximale aantal punten leidt hij fier in het wereldkampioenschap. Al was het niet allemaal hosanna bij Ferrari, met een gewonde monteur.

Door Arjan Schouten



Een heel fijne statistiek voor Sebastian Vettel. Van de zeventien keer dat een coureur de eerste twee races van het seizoen won, werd diezelfde coureur maar liefst dertien keer dat jaar ook wereldkampioen. Met winst in Melbourne en vandaag opnieuw in Bahrein is de Duitser van Ferrari dus flitsend begonnen aan 2018.



Begonnen van pole domineerde hij de wedstrijd, al werd het op het slot nog spannend, toen Valtteri Bottas rap naderde in de Mercedes. De Fin kwam met drie rondjes nog te gaan op schootsafstand, maar bij de enige aanvalspoging gooide Vettel slim de deur dicht. Wel kreeg de spectaculaire wedstrijd in Bahrein zo een fantastisch slot. Een thriller in de woestijn, die eerder al gespetterd had aan alle kanten. Twee Red Bull-coureurs die na vijf ronden al klaar waren, een spinnende Force India (Perez), Pierry Gasly die in de Toro Rosso-Honda de vierde plaats greep en natuurlijk het gevecht van Max Verstappen en Lewis Hamilton, die nog knap derde werd.



Niet alles was echter hosanna voor Ferrari, waar een pitstop van Kimi Räikkönen dramatisch mis ging. Een monteur raakte zwaar geblesseerd aan zijn been, toen hij met zijn voet nog voor een van de wielen van de Fin stond, in plaats van ernaast.