Video uit 2019 doet stof opwaaien: Moto3-mecanicien schopt en slaat coureur

Met videoEen bizar filmpje uit 2019 heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien in de wereld van de Moto3. Op de beelden is te zien hoe voormalig motorcoureur Tom Booth-Amos meerdere keren geschopt wordt door een mecanicien van zijn eigen team. Onder leiding van Aleix Espargaro roepen de coureurs organisator Dorna nu op om actie te ondernemen.

Op Twitter worden de beelden van het incident inmiddels veelvuldig gedeeld. Booth-Amos komt de paddock inlopen en lijkt niet tevreden met het werk van de mecaniciens. Een van hen pikt de klachten van Booth-Amos niet en besluit de Britse coureur meerdere keren van achter te schoppen. Aan het einde deelt de mecanicien ook nog een klap uit.

Booth-Amos heeft inmiddels gereageerd op het incident via zijn social media. De Brit claimt dat hij gedwongen werd om te zwijgen over de aanvaring met de mecanicien en dat dit slechts het topje van de ijsberg is wat betreft de problemen binnen het CIP Moto Team.

„De beelden zijn opgenomen tijdens de Thaise Grand Prix in 2019. Er waren dat jaar veel problemen binnen het team, waar nooit over gesproken is. Ik heb daar mijn mond over gehouden om mijn plekje voor het seizoen 2020 veilig te stellen. Dit gebeurde na een race waarin mijn motor defect raakte door een fout van de mecanicien. Ik werd gevraagd om er niets over te zeggen. Ik heb er met niemand over gesproken, ook niet met Dorna en mijn management. Dit is slechts één incident uit dat jaar. Mensen weten niet wat er zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld”, aldus Booth-Amos.

Dorna Sports is de houder van de commerciële rechten van de hele MotoGP. Het bedrijf vervult daarmee de rol van promotor van de sport en is verantwoordelijk voor de organisatie van de races.

Coureurs zijn woedend

Op social media wordt inmiddels schande gesproken van het filmpje en ook de motorcoureurs zelf zijn woest. Onder leiding van Aleix Espargago wordt geëist dat de mecanicien nooit meer welkom is binnen de motorsport, zo blijkt uit een interview dat Espargago had met The Race.

De Spaanse veteraan komt na het zien van de beelden op voor zijn collega: „Ik ben tijdens mijn hele carrière nog nooit zo boos geweest als nu en ik heb ook nog nooit zoiets gezien. We hebben geen vakbond met de coureurs, maar we moeten ons uitspreken als zoiets moreel verwerpelijks gebeurt. Deze man moet de paddock uit en Dorna moet hem voor de rechter slepen.”

Mecanicien nog altijd werkzaam in de Moto3

De mecanicien in kwestie werkt inmiddels niet meer voor CIP Moto Team. De Franse organisatie heeft zelf ook een statement naar buiten gebracht over het incident: „Wij keuren dit gedrag ten strengste af en willen graag publiekelijk onze excuses aanbieden aan Tom Booth-Amos. De mecanicien is niet langer betrokken bij het team. Geweld in welke vorm dan ook is onacceptabel in onze sport en we hebben maatregelen getroffen om te garanderen dat dit niet meer voor kan komen in de toekomst.”

Toch zou de mecanicien nog altijd werkzaam zijn in de paddock van de Moto3 volgens The Race. Hij zou slechts een andere rol vervullen dan in 2019 het geval was. Organisator Dorna heeft inmiddels aangekondigd dat er een onderzoek naar het incident gestart is.

