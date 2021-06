Vieira op weg naar Crystal Palace, De Graafschap legt 'dwarsligger' Korte vast

Fans van PEC snel weer welkom bij trainingen; ook publiek bij oefenduel met SC Heerenveen

28 juni Voor fans van PEC Zwolle is het snel weer mogelijk om trainingen van hun favoriete ploeg te bezoeken. Vanaf maandag 5 juli gaan de deuren weer open in Wijthmen, waar afgelopen week is begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.