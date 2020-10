Vier coronabesmettingen bij Club Brugge voorafgaand aan Champions League-duel

LIVEBLOG LIVE | Ghoochanne­j­had mist vanaf elf meter en verzuimt PEC terug in de wedstrijd te brengen

17:15 Destan Bajselmani staat zondagmiddag (aftrap 16.45 uur) in de basis bij PEC Zwolle, dat op eigen veld aantreedt tegen PSV. De jonge back is de vervanger van de afwezige Kenneth Paal. Het competitieduel is hier live te volgen.