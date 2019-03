Vier dagen topsport tijdens WK Paracycling in Apeldoorn, dit zijn de Oranje troeven!

Het Apeldoornse Omnisportcentrum in Apeldoorn is van donderdag 14 tot en met zondag 17 maart het decor voor het WK Paracycling 2019.

Volledig scherm Het Omnisportcentrum in Apeldoorn is van donderdag tot en met zondag het decor voor het WK Paracycling. © Walter van Zoeren

Vincent ter Schure en Timo Fransen (piloot). Komen op de tandem in actie op de 4 kilometer achtervolging en 1 kilometer tijdrit. Kansen op WK: Een medaille zit er in!

Vincent ter Schure en Timo Fransen vormen al sinds 2014 een duo op de tandem. De twee wielrenners komen eigenlijk uit het wegwielrennen, maar zijn sinds kort ook actief op de baan. ,,De 4 kilometer achtervolging is wel een logisch gevolg van onze historie op de weg”, zegt Fransen, die als piloot voorop de tandem zit. Het succes van het duo zit in de samenwerking tussen de twee. Ter Schure, die slechtziend is: ,,Het is lastig uit te leggen, het is een gevoel. We voelen elkaar gewoon heel goed aan. We kennen elkaars kwaliteiten en elkaars midnere punten. Ik ben bijvoorbeeld iemand die er graag vanaf de start vol invliegt. Timo bouwt meer op gelukkig, want als je allebei op de helft van de wedstrijd kapot bent, wordt het lastig.” Fransen: ,,We zijn heel stabiel wat dat betreft, al hebben we daar geen woorden voor nodig. Dat gaat vanzelf. Communiceren tijdens de wedstrijd is ook erg lastig.” Ze kennen de concurrentie, die vooral van de Britten en binnen de eigen selectie valt te verwachten op de achtervolging. ,,We baseren onze kansen nu op de trainingen van de laatste weken. In januari hadden we de wereldbekerwedstrijd in Manchester, maar daar was niet de gehele wereldtop. Tijdens de Paralympische Spelen in Rio in 2016 haalden we zilver op de 4 kilometer achtervolging op de baan. Toen reden we een tijd van 4.09 minuten. Dat is ons doel nu ook.” Fransen: ,,De Britten kondigen een wereldrecord aan.... Die zijn wat van plan, want dat staat op 4.07. Dat is het te kloppen duo. Maar gezien onze status moet een finaleplek en een medaille mogelijk zijn.”

Volledig scherm Timo Fransen en Vincent ter Schure in het Omnisport waar het WK Paracycling wordt gehouden. © Walter van Zoeren

Tristan Bangma en Patrick Bos (piloot). Komen op de tandem in actie op de 4 kilometer achtervolging, 1 kilometer tijdrit en 200 meter sprint. Kansen op WK: Medaille!

Patrick Bos en Tristan Bangma hebben een beetje een haat-liefde verhouding. De twee begonnen hun samenwerking al ergens in 2012, maar zagen die een jaar later al sneuvelen. ,,Laten we het er maar op houden dat we niet helemaal op één lijn zaten”, zeggen de twee die elkaar na de Paralympische Spelen van Rio in 2016 weer vonden. Bangma, die een visuele beperking heeft, haalde destijds in Rio wel olympisch goud, de piloot was toen Teun Mulder. Bos was een prima baanwielrenner bij de valide sporters, maar de top was net te hoog gegrepen. De stap naar piloot blijkt een goede, al snakt Bos naar goud. Vorig jaar werden Bangma en Bos namelijk derde op de 4 kilometer, tweede op de sprint en derde op de kilometer tijdrit. ,,Alleen winnen telt", klinkt het strijdvaardig uit de mond van Bangma, die inmiddels al een paar jaar in Apeldoorn woont. ,,Nu kijken we alleen nog maar vooruit”, zegt Bos, die in Deventer woont. ,,We hebben goede afspraken met elkaar en het gaat erg goed. Op de trainingen zetten we hele snelle tijden neer en we vertrouwen op elkaar. Het precieze plan voor het WK moeten we nog met elkaar en de bondscoach bespreken. We moeten zorgen dat we niet te snel starten. Ik denk namelijk dat we heel vaak wereldkampioen 2 kilometer zouden zijn, als dat een onderdeel was geweest.....” Het vertrouwen is groot bij de twee. Bangma: ,,Het gaat tussen de Britten, de Spanjaarden, het duo Vincent/Timo en ons. Er kan iets heel moois aankomen.” En dat zou niet gek zijn, want drie weken geleden ging het duo nog hard onderuit tijdens een training op de baan in Apeldoorn. ,,We kregen een klapband en gingen hard naar de vloer. Dat was wel even schrikken. En we hebben de brandwonden nog als herinnering", zegt Bos. ,,Ik ben wel even bang geweest daarna", geeft Bangma toe, ,,maar dat is nu wel over. We hebben net nog tijdens een training heel hard gereden. Zo snel waren we nog niet eerder.” Ze snakken naar goud en de regenboogtrui. ,,Ik heb het in 2015 hier in Apeldoorn meegemaakt, wereldkampioen worden. Als je eenmaal aan zo'n regenboogtrui geroken hebt, wil je dat vaker. Op zoek naar datzelfde gevoel. het zou prachtig zijn als we dat weer hier kunnen doen”, aldus Bos, die in 2015 op de tandem wereldkampioen werd met Stephen de Vries.

Volledig scherm Patrick Bos en Tristan Bangma, het duo dat uitkijkt naar het WK Paracycling in Apeldoorn. © Walter van Zoeren

Daniël Abraham. Komt in actie op de 1 kilometer tijdrit, Omnium, 3 km achtervolging en scratch. Kansen op WK: Medaille op 4 kilometer achtervolging en scratch.

De 34-jarige baanwielrenner Daniël Abraham (34 jaar, Amstelveen) voelt de spanning voor het WK al oplopen. ,,Het is voor mij het eerste WK in eigen land. Ik ben heel blij met deze thuiswedstrijd, maar het brengt ook wel extra druk met zich mee”, geeft hij toe. ,,Ik voel toch meer verantwoordelijkheid om te presteren. Ik moet het nu wel laten zien met familie en vrienden op de tribunes.” Vorig jaar op het WK in Rio de Janeiro pakte hij brons op de achtervolging en scratch. ,,Daarom richt ik me nu op minimaal het podium op die onderdelen. Dat zou heel mooi zijn.”

Volledig scherm Daniël Abraham Gebru hoopt op medailles op de achtervolging en scratch tijdens het WK Paracycling in Apeldoorn. © Walter van Zoeren

Larissa Klaassen en Imke Brommer (pilote). Komen op de tandem in actie op de kilometer tijdrit en de sprint. Kansen op WK: Zilver!

Imke Brommer (Kudelstaart, net iets onder Amsterdam)is relatief nieuw als pilote op de tandem, maar Larissa Klaassen (Texel) is erg blij met haar partner op de fiets. ,,Ik heb veel piloten gehad”, geeft Klaassen, die een visuele beperking heeft, toe. ,,De successen verschilden nogal, maar nu vormen we een heel goede combinatie. Een jaar geleden zaten we voor het eerst samen op de fiets en daarna zijn we de baan op gegaan. En ik we vullen elkaar heel goed aan.” Dat beaamt Brommer ook. ,,Larissa start altijd heel sterk en ik kan het vaak heel goed volhouden. Maar niet alleen op de fiets voelen we elkaar heel goed aan, onze karakters passen heel goed bij elkaar.” Klaassen: ,,Je hoeft geen getrouwd stel te zijn, maar onderlinge chemie is wel heel belangrijk. Die klik is er bij ons zeker wel en dat maakt ook dat we op de fiets voor elkaar kapot willen gaan. Alles willen geven.” ,,Communiceren is daarbij heel belangrijk”, weet Brommer. ,,Omdat we vrienden zijn, maar ook omdat we het zakelijke deel goed kunnen scheiden. We kunnen elkaar forse feedback geven zonder dat we ons dat persoonlijk aantrekken of elkaar afkatten.” En het doel is simpel, zegt Klaassen. ,,Goud. Dat is wat we willen, al moeten we reëel zijn, want de Britten zijn favoriet. Misschien dat zilver het hoogst haalbare is, maar we gaan er voor.” Brommer: ,,We moeten ze in elk geval bang maken voor Tokio volgend jaar.”

Volledig scherm Imke Brommer en Larissa Klaassen, het duo dat komend WK Paracycling in Apeldoorn wil schitteren. © Walter van Zoeren

Caroline Groot. Komt in actie op de 500 meter tijdrit, 3 kilometer achtervolging, omnium en scratch. Kansen op WK: Goud op de 500 meter!

Caroline Groot is één van de grote troeven van de Nederlandse selectie dit WK. De 21-jarige Andijkse baanwielrenster is vol vertrouwen. ,,Het ging deze week heel goed op de trainingen en ook de wereldbeker in januari in Manchester was prima”, verwijst ze naar de winst op de scratch en de tweede plekken op de 500 meter en de 3 kilometer achtervolging in Engeland. ,,Maar daar had er nog meer ingezeten weet ik. Ik had graag een persoonlijk record op de 500 meter gereden, maar ik kreeg materiaalpech. Toch ben ik nog tweede geworden. Nu krijg ik langzaam weer het goede gevoel. Het voelt goed, ik ben sterk. Mijn kansen op de 500 meter zijn groot. Bij de andere onderdelen is het afhankelijk van hoe de wedstrijd gaat lopen. De achtervolging is wat minder belangrijk, daar wil ik vooral punten scoren voor Tokio. Als de scratch op een sprint gaat aankomen, heb ik ook daar kansen.”

Volledig scherm Caroline Groot, kanshebber voor goud op de 500 meter tijdens het WK Paracycling in Apeldoorn. © Walter van Zoeren

Alyda Norbruis. Komt in actie op de 500 meter tijdrit. Kansen op WK: Medaille.

Alyda Norbruis is één van de meest ervaren deelneemsters in de Nederlandse selectie. De Fries baanwielrenster haalde olympisch goud in Rio de Janeiro op de 500 meter tijdrit en een jaar eerder in Apeldoorn goud op het WK op de 500 meter, 3 kilometer achtervolging en scratch. Maar nu heeft ze geen idee hoe zer voor staat. ,,Vorig jaar ben ik flink teruggeworpen in mijn voorbereiding. Ik kreeg te horen dat ik vaatvernauwing heb ik de liesslagader van mijn goede been. Daar ben ik al twee keer aan geopereerd en een derde keer vinden de medici te riskant. Daarom kan ik nu alleen de 500 meter rijden en rijd ik voorlopig alleen op de baan. Er zit wel een stijgende lijn in de trainingstijden en daar put ik moed uit. Ik heb me terug geknokt en gevochten om hier te kunnen deelnemen. Ik hoop dat ik in de race blijf voor Tokio. En toch wil ik hier laten zien ook nu nog bij de wereldtop te horen. Maar mijn grootste tegenstander ben ik zelf. In mijn klasse denk ik dat het tussen de Australische Amanda Reid en mijzelf gaat.”

Volledig scherm Alyda Norbruis gaat voor goud op de 500 meter in haar klasse tijdens het WK Paracycling in Apeldoorn. © Walter van Zoeren

Stijn Boersma. Komt in actie op de 3 kilometer achtervolging, scratch, 200 meter vliegende start en 1 kilometer tijdrit. Kansen op WK: halve finale op achtervolging.

Stijn Boersma (24, Spankeren) heeft de focus op de achtervolging, maar hoopt vooral veel ervaring op te doen op het WK in Apeldoorn. ,,Het gaat heel goed, ik denk dat ik nog niet zo sterk ben geweest als ik nu ben. Mijn trainingstijden worden steeds beter, maar als ik reëel ben zijn mijn kansen op een medaille niet heel groot. Vorig jaar tijdens het WK in Rio werd ik zesde. Nu wil ik in ieder geval de halve finale halen. De finale is waarschijnlijk nog wat te hoog gegrepen, al weet je nooit of ik nog kan verrassen. Maar het is natuurlijk fantastisch om een WK in eigen land mee te mogen maken. Met vrienden en familie op de tribune. Maar mijn tijd moet nog komen, misschien volgend jaar.”

Volledig scherm Stijn Boersma hoopt op de halve finales op de achtervolging tijdens het WK Paracycling in Apeldoorn. © Walter van Zoeren

Martin van de Pol. Komt in actie op de 1 kilometer tijdrit, 200 meter vliegende start, 4 kilometer achtervolging en scratch. Kansen op WK: Top 5.

Martin van de Pol is één van de weinige deelnemers die ontspannen naar het WK toewerkt. ,,Die spanning gaat vast nog wel komen, maar nu gaat het lekker”, zegt hij. ,,Ik heb rust in mijn hoofd en sta er goed op, vind ik. Mijn benen voelen goed. Weet je", zegt hij. ,,Ik ken hier alles. Van de baan tot aan het materiaalhok. Dat geeft heel veel rust. Ik heb me goed voorbereid. Eigenlijk hoef ik alleen nog maar te rijden.” van de Pol denkt de meeste kans op resultaat te hebben op de scratch. ,,Al focus ik me ook op de achtervolging. De duuronderdelen zijn mijn kracht, want met mijn uithoudingsvermogen zit het wel goed. Het wordt mijn eerste WK op de baan, want ik ben pas dit seizoen overgestapt van de weg naar de baan. Het was wel heel erg wennen, maar ik wil gewoon zo goed mogelijk rijden. De top 5 zou al heel lekker zijn, maar dat zeg ik omdat ik niet echt een referentiekader heb. het vertrouwen is wel heel groot en ik zal er alles aan doen om het podium te halen. Zeker op een WK in eigen land.”

Volledig scherm Martin van de Pol werkt ontspannen naar zijn WK in Apeldoorn toe. © Walter van Zoeren

En dan de bondscoach. Assistent Floris Goesinnen neemt de honneurs waar omdat bondscoach Eelke van der Wal ziek is.

Het is lastig te voorspellen wat de kansen van de Nederlandse selectie zijn, zegt Goesinnen die deze winter als eindverantwoordelijk voor de groep kwam. ,,Ik ben weinig met de concurrentie bezig geweest, alleen maar met het beter maken van onze eigen renners. En daar hebben we veel progressie gemaakt”, zegt Goesinnen. ,,We staan er goed voor, zoveel is duidelijk. Ik denk wel dat de sprintdames het dit WK moeten laten zien. Met Caroline en Alyda hebben we twee grote troeven op dit WK. Voor hen telt dit Wk eigenlijk maar één plek en dat is goud. Maar ook de tandemmannen kunnen hoge ogen gooien. Vincent en Timo zijn hun grenzen nog aan het verkennen en Tristan en Patrick zijn ook erg sterk. We gaan voor het hoogst haalbare resultaat, zoveel is zeker. Maar we weten dat de Britten erg sterk zijn.”

Goesinnen, zelf jarenlang profrenner geweest, weet dat in zijn selectie bijzonder verhalen zijn. ,,Imponerende verhalen, van vallen en weer opstaan. In het leven en in de sport. Doe het maar na, zou ik willen zeggen. Maar die verhalen overheersen hier niet. Dit is keiharde topsport, hier op dit WK verschijnt het beste van het beste wat deze sport te bieden heeft. Er wordt heel wat van je verwacht als je in de Nederlandse selectie zit. De handicap staat dan niet centraal, maar de sportprestatie. Want dit WK gaat om de medailles, net zoals dat zometeen bij de Olympische Spelen het geval is. En er wordt keihard getraind. Al is het zeker mooi dat er verwondering en respect van de buitenwereld is.”