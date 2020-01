Vier keer goud voor Oranje op slotdag EK afstanden

Afgang voor Villa Agüero meest scorende buitenlan­der ooit in Premier League

18:48 Sergio Agüero is opgeklommen naar de vierde plaats in de all-time topscorerslijst in de Premier League. De 32-jarige spits van Manchester City kwam vanavond in de uitwedstrijd bij Aston Villa op 176 goals, waarmee hij Thierry Henry passeerde. De Argentijn is nu de meest scorende speler ooit in de Premier League die niet uit Engeland komen.