Vier nieuwe banden in 1,88 seconden? Geen probleem voor Red Bull

'No look volleys' en high fives Kyrgios in hoogstaand duel met Tsitsipas naar eindstrijd Washington

9:34 Nick Kyrgios heeft zich in een boeiend duel met Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Washington. De sterk serverende Australiër trof het Griekse talent voor het eerst en overleefde een matchpoint om in drie sets alsnog te winnen: 6-4 3-6 7-6 (7). In de finale neemt hij het op tegen de Rus Daniil Medvedev.