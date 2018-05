Vier op rij voor Kristoff in Frankfurt

Kristoff had de wedstrijd tussen Eschborn en Frankfurt, die de laatste jaren diverse keren van naam veranderde, in 2014, 2016 en 2017 ook al gewonnen. In 2015 ging de koers niet door vanwege terroristische dreiging, na de vondst van een bom langs het parcours. Kristoff, de regerend Europees kampioen, heeft met vier zeges in Frankfurt nu alleen het record in handen. De Noor deelde dat met de Duitser Erik Zabel, die in 1999, 2002 en 2005 de koers won die traditioneel op de Dag van de Arbeid (1 mei) wordt verreden.