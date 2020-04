Vier regionale talenten krijgen plek in nieuw nationaal schaatsteam

talentnedJoep Wennemars (17) uit Dalfsen, Eline Jansen (18) en Chris Fredriks (16) uit Deventer en Ommenaar Stefan Westenbroek (18) krijgen komend schaatsseizoen een plek in het team TalentNED. Dat is een nieuw juniorenteam, met een aantal van de grootste nationale talenten.

Met dit initiatief wil TalentNED het gat tussen de talenten en de volwassen schaatstop verkleinen. Eerder dit jaar startte TalentNED, met directeur Gerard Kemkers, al een talentenploeg offroad cycling, waarvan oud BMX-bondscoach Bas de Bever programmamanager is.

Afstand overbruggen

Joep Wennemars omarmt de geboden kans. ,,Als je echt goed wilt worden, moet je de beste schaatstalenten met elkaar laten trainen. In deze ploeg wordt de afstand tussen talenten en de grote schaatsploegen hopelijk overbrugd. Wij worden klaargestoomd om later misschien zelf voor die ploegen te kunnen schaatsen. Dat idee staat me enorm aan. De ontwikkeling, de faciliteiten. En ik kan mijn studie volgend seizoen combineren met het schaatsen. Want de universiteit staat in Enschede en alle trainingen zijn ook daar.”

Volledig scherm Stefan Westenbroek. © Pedro Sluiter Foto

Rutger Tijssen (46), voormalig (hoofd)coach van onder meer Ireen Wüst en het Chinese nationale team, is benoemd als programmamanager van de nieuwe schaatsploeg. Robin Derks (32), ex-bondscoach van Japan, wordt trainer/coach.

Uitvalsbasis

Het team zal Enschede als uitvalsbasis hebben en kent ook Evelien Vijn (17, Wieringerwerf), Merel Conijn (18, Edam), Mats Siemons (17, Amsterdam), Colin Duivenvoorden (17, Woubrugge), Remo Slotegraaf (18, Peize) en Beau Snellink (18, Noorden) als leden.

Volledig scherm Eline Jansen. © Rob Voss

De 18-jarige Eline Jansen is ontzettend blij met de kans. ,,Ik kan me nu gaan ontwikkelen door met de grootste talenten van Nederland te trainen. Het is sowieso prachtig met zo’n staf te mogen werken. Het is allemaal heel professioneel. Als je bij een regionaal trainingscentrum schaatst, duurt het best lang voordat je aansluiting kunt krijgen met de volwassen schaatstop. Het zou mooi zijn als ik over een paar jaar echt mee kan doen, in plaats van rondjes in de marge te rijden op een NK.”

Krachttraining en hardlopen

Ze kreeg al schema’s opgestuurd waarmee ze fit kan blijven. ,,Al was ik al fanatiek bezig met krachttraining en hardlopen, fietsen en af en toe skeeleren. Maar nu krijgen we specifieke trainingen. We hopen dat we na 1 juni gezamenlijk op kamp kunnen gaan om elkaar beter te leren ennen en kunnen gaan trainen.”

Quote Dat ik in een ploeg met heel sterke schaatsers kom, is een enorm voordeel Chris Fredriks (16), schaatser uit Deventer

Volledig scherm Joep Wennemars, Chris Fredriks en Stefan Westenbroek (vlnr). © FFr

Ook Chris Fredriks is in zijn nopjes. De scholier die de opleiding marketing en communicatie volgt aan het Johan Cruijff College in Enschede hoopt nog grotere stappen te kunnen maken. ,,Dat ik in een ploeg met heel sterke schaatsers kom, is een enorm voordeel.”

Volledig scherm Gerard Kemkers. © Carolien Abbink