Vier sprankjes hoop voor Feyenoord

Van der Poel degradeert concurren­tie in Noorwegen

17:48 Het kan niet op voor Mathieu van der Poel. De Nederlander was vandaag ook de beste in de eerste rit van de Arctic Race of Norway. VDP won met overmacht de pittige sprint voor Sergei Chernetski en Benjamin Declercq. Hij is ook de eerste leider in de Noorse rittenkoers.