Vierde ITF-titel van het seizoen voor Arantxa Rus

Tauber vijfde in Val di Sole, winst voor Fer­rand-Pré­vot

14:06 Pauline Ferrand-Prévot heeft de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. Ze klopte in een rechtstreeks duel de Zwitserse Jolanda Neff, die in een sprint haar meerdere moest erkennen in Ferrand-Prévot. Anne Tauber eindigde als vijfde.