Vierde nationale tennistitel voor Hogenkamp, ook winst voor 'verraste’ Brouwer

Richèl Hogenkamp heeft voor de vierde keer in haar loopbaan de nationale tennistitel veroverd. Bij de mannen pate Gijs Brouwer de titel. De Nederlands kampioen was daar zelf 'verrast’ over.

De als eerste geplaatste Hogenkamp versloeg in de finale in Amstelveen de pas 17-jarige Bente Spee. In Amstelveen werd het 6-2, 6-2. De 26-jarige Hogenkamp, die op de wereldranglijst de 213de plek inneemt, was eerder kampioene in 2009, 2014 en 2015. ,,Het was een lastige wedstrijd”, erkende de winnares. ,,Ik was eerlijk gezegd best wel zenuwachtig, het is toch een finale die je speelt.”

Zo maakte ze haar favorietenrol, bij ontbreken van Kiki Bertens, Arantxa Rus, en Lesley Kerkhove waar. “Het is goed geweest dat ik de wedstrijden die ik op papier behoorde te winnen ook overtuigend won. Ik ben benieuwd hoe het straks gaat tegen speelsters die constant op een hoger niveau spelen.”

Winst Brouwer

Bij de mannen ging de Nederlandse titel naar Gijs Brouwer (24). Hij versloeg Jesper de Jong, die eerder in de week topfavoriet Robin Haase had uitgeschakeld in de kwartfinales, in vier sets: 7-6 (5), 5-7, 6-1, 6-4. ,,Als je naar het deelnemersveld kijkt, dan ben ik eerlijk gezegd best verrast dat ik de NK heb gewonnen”, zei Brouwer, die plek 490 inneemt op de wereldranglijst. Hij klopte deze week onder andere Tallon Griekspoor.

De NK op het Nationaal Tennis Centrum waren dit jaar bedoeld om de beste tennissers van het land ritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tenniscircuit. Kiki Bertens, de beste speelster van Nederland, bereidt zich voor op een aantal hardcourttoernooien in de Verenigde Staten. Of ze daadwerkelijk deelneemt aan onder meer de US Open bepaalt ze later.