WK ShorttrackXandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma hebben Nederland WK-goud bezorgd op de aflossing. De olympisch kampioenen waren de sterkste in de finale in Seoel.

Nederland bleef Zuid-Korea en Canada nipt voor. Velzeboer wist haar Zuid-Koreaanse concurrente op de laatste meters net af te troeven, nadat die er even langs was gekomen in de laatste bocht. De jury keurde de manoeuvre goed en daarmee was het vijfde goud voor Nederland op deze WK een feit.

Eerder op de dag won Nederland goud op de gemengde achtervolging en pakte Velzeboer goud op de 1000 meter, Schulting kwam er in de finale niet aan te pas en was na afloop emotioneel: ,,Ik ben helemaal kapot.” De wereldkampioene van de 1500 meter was tijdens de halve finale dan ook reserve bij de aflossing. In de finale stond ze wel weer op het ijs.

Velzeboer pakt zo haar vierde wereldtitel van dit toernooi. De 21-jarige shorttrackster prolongeerde zaterdag al haar wereldtitel op de 500 meter. Schulting won toen de 1500 meter.

De Nederlandse vrouwen vieren hun wereldtitel.

Volop emoties

,,Dit is heel speciaal, het was een groot hoofddoel", zei een dolblije Velzeboer na afloop van de aflossing bij de NOS. Schulting was overmand door emoties en kon in eerste instantie geen woord uitbrengen. Even later slaagde ze er alsnog in om, snikkend, wat te zeggen. ,,Ik ben echt heel erg trots op ons team", zei ze. ,,Ik heb het heel moeilijk gehad. We hebben gedomineerd en elke titel gepakt. Heel bijzonder hoe Xandra alle druk heeft aangekund. Ik ben zelf helemaal klaar.”

Reserve Michelle Velzeboer, de zus van Xandra, was tijdens de voorrondes in actie gekomen en stond te glunderen van trots. Toen bij haar de tranen in de ogen verschenen, schoot ook Xandra vol.

De mannen

De wereldtitel bij de mannen ging naar China, voor Italië en Zuid-Korea. De Nederlandse ploeg was eerder op de dag als tweede geëindigd in de B-finale achter Japan. Zaterdag grepen de shorttrackers naast een finaleplaats.

Sjinkie Knegt uitte vervolgens kritiek op de dit seizoen steeds wisselende samenstellingen van de ploeg door bondscoach Niels Kerstholt, over wie hij eerder al openlijk harde woorden sprak.

Medaillespiegel Nederland sloot het WK af met de meeste medailles van alle landen. De ploeg van bondscoach Niels Kerstholt keert terug uit Zuid-Korea met vijf keer goud, een keer zilver en twee keer brons. Xandra Velzeboer en bondscoach Niels Kerstholt. Xandra Velzeboer won individueel de 500 meter en de 1000 meter, daarnaast pakte ze goud met de gemengde aflossing en de aflossing bij de vrouwen. Suzanne Schulting won de 1500 meter en werd tweede op de 500 meter. Selma Poutsma pakte brons op de 500 meter. Jens van 't Wout won de enige individuele medaille bij de mannen. Hij pakte brons op de 500 meter. Zuid-Korea won in eigen land zes medailles, waarvan twee keer goud door Park Ji-won. Italië won vier medailles, waaronder goud op de 500 meter door Pietro Sighel.