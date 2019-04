Vijf beroemde én beruchte Britse voorgangers van Jordan Pickford

1. Wayne Rooney (33)

2. Craig Bellamy (39)

De oud-spits van onder meer Liverpool, Manchester City en Newcastle United flirtte ooit met een overgang naar Feyenoord, een club waar hij verliefd op werd toen hij er in 2002 met Newcastle United in de Champions League tegen speelde. Maar hij flirtte ook met gevangenisstraffen. De Welshman is nooit veroordeeld voor zijn escapades, maar werd wel beschuldigd voor diverse incidenten. In 2006 zou hij twee vrouwen in Cardiff hebben aangevallen en in 2007 zou hij Liverpool-teamgenoot John Arne Riise met een golfclub hebben ‘geconfronteerd’. Vier jaar later werd hij in Cardiff opgepakt, nadat twee mannen claimden gezichtsverwondingen te hebben opgelopen na een aanval van Bellamy. Hij betaalde de borgsom en ontving later een formele waarschuwing. De 39-jarige heeft zijn streken nog niet verleerd. Afgelopen maand werd hij veroordeeld voor het rijden onder invloed.

3. Joey Barton (36)

De Engelse oud-middenvelder heeft heel wat op zijn kerfstok. Zo is hij onder meer geschorst geweest voor het wedden op voetbalwedstrijden en het tonen van zijn blote kont aan fans. De heethoofd heeft ook meerder malen zijn vuisten in plaats van zijn voeten laten spreken. In 2005 werd hij geschorst voor het aanvallen van een vijftienjarige Everton-fan. In mei 2007 viel hij op een training Manchester City teamgenoot Ousmane Dabo aan, die hem vervolgens aanklaagde. Barton pleitte schuldig en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Een paar maanden later viel hij in een dronken bui iemand aan en sloeg hem herhaaldelijk in het gezicht. De Engelsman kreeg zes maanden opgelegd, waarvan hij er 74 dagen daadwerkelijk vastzat.

4. Jamie Vardy (32)

5. Paul Gascoigne

Paul Gascoignes leven staat in het teken van alcohol, drugs en geweldincidenten. In 1991 liep de oud-speler van Newcastle United, Tottenham Hotspur en Lazio Roma diverse verwondingen op tijdens een handgemeen in een nachtclub. Een jaar later riep hij ‘fuck off’ naar het publiek van Noorwegen, na de kwalificatiewedstrijd voor het WK in 1994 met Engeland. In 1993 veroorzaakte hij verontwaardiging door opzichtig te boeren in een televisiemicrofoon. Gascoigne heeft tevens toegegeven zijn vriendin en latere vrouw, waarvan hij in 1999 scheidde, te hebben geslagen.



Gascoigne dronk tijdens zijn voetbalcarrière al veel en werd voorafgaand aan het EK van 1996 gefotografeerd terwijl hij alcohol dronk in een tandartsstoel. Twee jaar later sloeg hij de kamer van manager Glenn Hoddle kort en klein, nadat hij niet was opgenomen in de Engelse selectie voor het WK van 1998. Na het eindigen van zijn professionele loopbaan als voetballer in 2004 verergerden zijn alcohol- en drugsgebruik. In 2006 werd hij op borgtocht vrijgelaten, nadat hij was gearresteerd voor het aanvallen van een fotograaf. In de jaren erna raakte hij nog vaak in opspraak, met het meest recente incident een aanklacht voor seksuele aanranding.