Vijf jaar geleden: Armstrong verliest al zijn Tourzeges

Precies vijf jaar geleden stond de sportwereld op zijn kop. Op 24 augustus 2012 besloot het Amerikaanse anti-dopingagentschap (USADA) de zeven Tourzeges van Lance Armstrong af te nemen. De Amerikaan zelf beweerde onschuldig te zijn, maar besloot de zaak niet aan te vechten omdat hij naar eigen zeggen geen eerlijk proces zou krijgen. Wat volgde was de complete teloorgang van 'The Boss'. Hoe staan de zaken er vandaag voor?

Het meest opvallende gegeven is dat de Tour de France officieel zeven keer geen winnaar kent. De overwinningen van Armstrong werden afgepakt, maar er werd geen nieuwe winnaar aangewezen.



De nummers twee zijn met namen als Jan Ullrich, Joseba Beloki en Alex Zülle zelf ook geen onbesproken figuren. De meeste renners die we in de top-10 van de desbetreffende Tours tegenkomen ook niet. Zo gaat de grootste en meest tot de verbeelding sprekende wielerwedstrijd voor altijd door het leven met zeven edities die officieel door niemand werden gewonnen. Dat geen enkele andere renner opstond om de overwinning te claimen zegt waarschijnlijk genoeg.

Quote Lance Armstrong verdient het om vergeten te worden. Pat McQuaid

De voormalige voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI), Pat McQuaid duwde Armstrong eigenhandig de afgrond in. ,,Voor Lance Armstrong is er geen plaats in het wielrennen, hij verdient het om vergeten te worden."

Oprah

Volledig scherm Lance Armstrong tijdens zijn dopingbiecht bij Oprah Winfrey © AFP Armstrong zelf hield nog enkele maanden zijn onschuld vol, maar gaf in januari 2013 bij Oprah Winfrey toe al zijn Tourzeges behaald te hebben met een lijst doping om U tegen te zeggen: zo zou de Amerikaan zich, samen met zijn voltallige US Postal ploeg, te goed hebben gedaan aan epo, bloedtransfusies, cortisonen, groeihormonen en testosteron.

De eens zo gevierde Amerikaan werd vervolgens uitgekotst door de wielerwereld, al klonk het bij sommigen dat Armstrong niets anders deed dan de rest van zijn generatiegenoten.

Luigi

Af en toe liet Armstrong nog iets van zich horen, zo ontketende hij vorig jaar een relletje toen hij via Twitter Cancellara 'Luigi' noemde, één van de namen die voorkomen in het dossier rond de Spaanse dopingdokter Eufemiano Fuentes. Bij de Spaanse sportarts werden in 2006 tweehonderd bloedzakken gevonden met cryptische verwijzingen naar de eigenaars. Later werd een reeks zakken aan specifieke renners gekoppeld, bijvoorbeeld aan Jan Ullrich ('Il Huijo Rudicio') en Ivan Basso ('Birillo'), maar een groot deel van de code werd nooit gekraakt. 'Luigi' zou verwijzen naar de gecontesteerde Italiaanse arts Luigi Cecchini, die veel wielrenners onder zijn klanten had, waaronder Cancellara.

Podcast

Dit jaar leek Armstrong stilaan weer de eerste stappen richting het wielrennen te zetten. De inmiddels 45-jarige Amerikaan had tijdens de Tour zijn eigen podcast Stages, waarin hij zijn ongezouten mening gaf over hetgeen zich afspeelde in de Tour. Zo was hij het niet eens met de beslissing om Peter Sagan uit de Tour te zetten of met het feit dat Thomas de Gendt de Superstrijdlust niet kreeg.