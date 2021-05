Vijf opvallende keepers die Alisson Becker voorgingen

Alisson Becker maakte gisteren de winnende goal voor Liverpool tegen West Bromwich Albion. De Braziliaan is daarmee de zesde keeper die een doelpunt maakt in de Premier League. Ook in de rest van Europa zijn er genoeg spectaculaire voorbeelden van keepers die op het scoreformulier belandden. Vijf opvallende voorbeelden.

5. Asmir Begovic

Het record dat op naam staat van Asmir Begovic gaat waarschijnlijk nooit meer verbroken worden. De Bosnische doelman speelt in 2013 voor Stoke City. De wedstrijd tegen Southampton is pas 12 seconden oud als Begovic de score opent. Daarmee is hij de snelst scorende doelman ooit. Begovic ramt de bal naar voren na een terugspeelbal. De wind krijgt vat op de bal, waardoor deze over de keeper van Southampton het doel in stuitert. Zeven jaar lang was dit ook nog eens de verste goal ooit gemaakt met 91 meter. Inmiddels staat het record op naam van Tom King met 96 meter.

4. Paul Robinson

Goals van keepers zijn vaak een combinatie van geluk en chaos. Het zijn zelden technisch fraaie acties die op de valreep nog voor een gelijkmaker zorgen. In 2003 was dit wel anders. Leeds United staat in de League Cup met 2-1 achter tegen Swindon Town. In de laatste seconde krijgt Leeds nog een vrije trap en doelman Paul Robinson mag mee naar voren. De voorzet belandt bij de eerste paal en Robinson stuurt de bal als een volleerde spits naar de lange hoek om een verlenging af te dwingen. Uiteindelijk wint Leeds na strafschoppen.

3. Manuel Neuer

Manuel Neuer lijkt lange tijd de held te worden van de Champions League-finale 2012. Na 120 minuten is de wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea niet beslist en dus moeten er penalty’s genomen worden. Neuer stopt de eerste penalty van Juan Mata en staat even later tot ieders grote verbazing zelf achter de bal.

Volledig scherm Manuel Neuer. © EPA

De finale van de Champions League lijkt niet het moment voor dit soort capriolen, maar later blijkt dat er sprake was van bittere noodzaak. Neuer geeft toe dat veel spelers geen penalty wilden nemen omdat de druk te hoog was. Daarom neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Neuer scoort, maar Petr Cech wordt de ster van de avond. Hij pakt twee strafschoppen en Chelsea wint de Champions League.

2. Sinan Bolat

De naam Sinan Bolat zorgt in Alkmaar waarschijnlijk nog regelmatig voor nachtmerries. De Turkse doelman speelt met Standard Luik in 2009 tegen AZ in de laatste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League. AZ staat 1-0 voor en dat is genoeg om derde te worden en Europa League te spelen na de winterstop. Dan is daar Bolat, die in de 95ste minuut het Europese seizoen van AZ aan duigen kopt. De doelman gaat mee naar voren bij een ultieme poging om uit een vrije trap iets te forceren en knikt raak. De bal verdwijnt via zijn kale hoofd in de bovenhoek en AZ is klaar in Europa.

Volledig scherm Sinan Bolat (l) scoort tegen AZ. © EPA

1. Martin Hansen

PSV-fans zullen niet vaak zo verbaasd zijn geweest als op 11 augustus 2015. Het openingsduel van het eredivisieseizoen met ADO lijkt een gewonnen wedstrijd, maar dan breekt de 95ste minuut aan. Doelman Martin Hansen heeft zijn eigen strafschopgebied verlaten en de vrije trap gaat richting de Deen. De bal komt achter Hansen, maar de keeper van ADO tovert een wonderbaarlijke hakbal uit zijn hoge hoed. De bal verdwijnt in de lange hoek en ADO sleept een punt uit het vuur.

