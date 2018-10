Vijf tennissters al zeker van WTA Finals

Osaka won eerder dit jaar bij de US Open haar eerste grandslamtitel door in de finale de Amerikaanse Serena Williams te verslaan. ,,Ik ben erg blij dat ik er bij ben in Singapore'', zei Osaka. Ze voegde zich bij de Roemeense Simona Halep en de Duitse Angelique Kerber.



Kiki Bertens is ook nog in de race. Ze strijdt met de Tsjechische Karolina Pliskova om deelname. Pliskova is achtste op de ranglijst van 2018. Bertens staat vlak achter haar. Ook Sloane Stephens en Elina Svitolina moeten zich nog plaatsen voor de Finals. De huidige nummer 7, Svitolina, is al uitgeschakeld in China en kan dus achterhaald worden door Pliskova en Bertens.