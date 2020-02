Vijfde World Cup-zege voor Nao Kodaira

Russen heersen in Calgary op 500 meter, Oranje stelt teleur

21:59 De Russische schaatser Roeslan Moerasjov heeft in Calgary bij de wereldbeker schaatsen de 500 meter op zijn naam geschreven. De regerende wereldkampioen op dit nummer zegevierde in een tijd van 34,04. Zijn landgenoot Pavel Koelizjnikov was een fractie langzamer en finishte in 34,05. Viktor Moesjtakov, de Russische leider in het wereldbekerklassement, pakte brons op 0,02 van Moerasjov (34,06).