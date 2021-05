Villarreal houdt stand tegen Arsenal en plaatst zich voor finale tegen Manchester United

Nadat Manchester City en Chelsea zich deze week al plaatsten voor de Champions League-finale, was er ook een grote kans op een Engelse finale in de Europa League. Manchester United won vorige week de heenwedstrijd op Old Trafford al met 6-2, waarmee er in Stadio Olimpico in Rome geen spanning meer was. AS Roma won nog wel met 3-2, maar de twee goals van Edinson Cavani zorgden ervoor dat de Romeinse droom in duigen viel. Rick Karsdorp en Donny van de Beek deden de hele wedstrijd mee en kwamen elkaar veelvuldig tegen, want Van de Beek speelde vanaf de linkerflank. United-keeper David de Gea werd drie keer geklopt, maar de Spaanse doelman had ook een aantal uitstekende reddingen in huis. Villarreal won vorige week de heenwedstrijd in Spanje met 2-1. De nummer zes van La Liga hield vanavond knap stand in het Emirates Stadium in Londen. Arsenal had genoeg aan een 1-0 overwinning om te zorgen voor een Engelse finale, maar de nummer negen van de Premier League slaagde er niet in om te scoren. Mikel Arteta zag zijn aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang twee keer de paal raken, maar een goal bleef uit. In de eerste helft schoot hij tegen de paal met een volley, halverwege de tweede helft raakte hij de paal opnieuw met een kopbal.

Vijfde Europa League-finale voor Emery

Voor Manchester United is het de tweede finale in de Europa League in vier jaar. In 2017 was de ploeg in de eindstrijd te sterk voor Ajax, dat vorige maand in de kwartfinales werd uitgeschakeld door AS Roma. Villarreal speelde nooit eerder een Europese finale. Wel won de club uit Vila-real (50.000 inwoners) de UEFA Intertoto Cup in 2003 en 2004. Villarreal kwam al vier keer eerder tot de halve finales in Europa (in 2006 in de Champions League en in 2004, 2011 en 2016 in Europa League), maar verloor daarin achtereenvolgens van Valencia, Arsenal, FC Porto en Liverpool.



De Baskische coach Unai Emery, die het opnam tegen zijn oude club Arsenal, won de Europa League al drie keer op rij met Sevilla in 2014, 2015 en 2016. In 2019 bereikte Emery ook de finale met Arsenal, maar Chelsea was toen met 4-1 te sterk in Baku. Arsenal staat negende in de Engelse competitie en zal waarschijnlijk voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996 niet gaan uitkomen in Europa.