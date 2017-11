Villarreal zeker van volgende ronde na zege op Astana

Villarreal heeft na vijf duels elf punten. FC Astana blijft staan op zeven punten. Slavia Praag kan later vandaag op acht punten komen als ze winnen van Maccabi Tel Aviv.



Junior Kabananga schoot de thuisploeg nog op 1-0. De Spanjaarden, spelend in het rode uitshirt in plaats van het traditionele geel, kwamen via Daniel Raba nog voor rust op gelijke hoogte. Cedric Bakambu schoot Villarreal in de tweede helft met twee treffers naar 1-3. De late treffer van Patrick Twumasi van Astana was niet voldoende om de Spaanse club van de zege af te houden.