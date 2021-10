Vincent Hoppezak stunt op WK baanwielrennen met brons

video Henk Jan bleef zijn korfbal­club in Zutphen trouw, ook al verspeelde hij zo zijn kansen op Oranje

9:00 Hij had op het hoogste niveau kunnen korfballen, maar Henk Jan Milius bleef Rapiditas in Zutphen trouw. In 2000 ging die club op in KVZ, de liefde werd er niet minder om. ,,Wanneer ik de naam KVZ hoor, gaat mijn bloed sneller stromen”, zegt de man die komende week na zes jaar zijn voorzitterschap neerlegt.