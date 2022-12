Vincent van der Voort komt twee keer terug tegen Luke Humphries, maar laat hem dan toch ontsnappen

The Dutch Destroyer , die tot dat moment zijn bijnaam geen moment eer had aangedaan in de partij, putte er moed uit en keerde volledig terug in de strijd; het werd 2-2 in sets, waarbij Van der Voort zowel zijn driepijlsgemiddelde als bij zijn dubbels de nodige progressie toonde. Vervolgens kreeg Van der Voort zelfs drie pijlen om de vijfde set naar zich toe te trekken, maar dit keer kon hij onder die druk niet leveren. Humphries ontsnapte en hij kwam op 3-2.

De Engelsman mocht de zesde set zelf beginnen, kwam op 2-1 in legs voor maar opnieuw toonde de Nederlander veerkracht. Op de rand van uitschakeling schakelde hij een tandje hoger en zo werd het 3-3 in sets. In de beslissende zevende set begon Van der Voort slecht en dat kostte hem de kop. Hij kan weliswaar met opgeheven hoofd naar huis, maar ook met de wetenschap dat er meer in had gezeten tegen Humphries.



Van der Voort was streng voor zichzelf na afloop. ,,Ik speel gewoon een heel slechte wedstrijd. Door te vechten kwam ik terug en ik had zelfs nog kunnen winnen. Maar de vijfde set had ik moeten pakken, maar die geef ik weg. En ook daarna kreeg ik nog kansen. Maar het was niet goed genoeg. Zoals mijn hele jaar niet goed genoeg was.”