Vingegaard (Jumbo-Visma) behoudt leiderstrui in Italië, dagzege voor Hayter

Een kopgroep van zeven renners (met Antonio Nibali) reed lange tijd vooruit. Op acht kilometer van de finish werden de twee laatst overgebleven vluchters gegrepen door een uitgedund peloton. In de sprint was de 22-jarige Hayter de snelste.



Voor Hayter was het zijn tweede zege als wielerprof nadat hij vorig jaar de Ronde van de Apennijnen, een eendaagse wedstrijd, had gewonnen.



Morgen volgt een rit met tal van klimmetjes in en rond San Marino. De Settimana Internazionale eindigt zaterdag met een etappe in Forli.