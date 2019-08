Vingegaard na ritwinst leider in Ronde van Polen

Stubbe en Van Iersel als groepswin­naar door op EK

16:43 Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen van Iersel hebben zich op het EK in Moskou verzekerd van groepswinst. Het nog ongeslagen Nederlandse duo was in de derde poulewedstrijd in een spannend duel de Duitse combinatie Borger/Sude maar net de baas: 22-24 21-17 16-14.