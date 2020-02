Vinokourov over dopinggeruchten bij Astana: ‘Uit de lucht gegrepen roddels’

Astana-renners Fuglsang (34) en Lutsenko (27) worden in verband gebracht met de geschorste dopingarts Michele Ferrari. Dat meldden Deense en Noorse media enkele dagen geleden op basis van een 24 pagina’s tellend geheim rapport van de onafhankelijke antidopingorganisatie CADF.

In het geheime rapport staat dat Fuglsang, het huidige nummer drie op de UCI-ranking en vorig seizoen onder meer winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné, deel uitmaakt van het dopingprogramma van Ferrari. Ook Astana-ploeggenoot Lutsenko was bij minstens één ontmoeting tussen de Deen en Italiaanse arts van de partij. Daarbovenop zou Ferrari volgens het rapport Astana ook vergezeld hebben in de Ronde van Catalonië.

De voormalige arts van Lance Armstrong en Astana-manager Alexandr Vinokourov zou Fuglsang en Lutsenko meermaals gezien hebben in Zuid-Frankrijk. Alle partijen ontkennen met klem dat er contacten zijn geweest. Ook al was Ferrari in het zogenaamde ‘Padua-onderzoek’ in 2014 een spilfiguur. Scandinavische media kregen inzage in de namen van de 38 betrokken renners in dat recente dossier en meer dan 10 daarvan hadden volgens de Deense kranten banden met Astana.

Eén iemand trok extra aandacht: Alexander Vinokourov. In 2014 bleek uit dat Padua-onderzoek hoe hecht de relatie tussen Ferrari en Vinokourov was. Die laatste zou in 2010 een contract met de dokter hebben afgesloten om op z’n minst met tien Astana-renners te werken. ‘Vino’ heeft in het verleden al toegegeven dat hij een cliënt van Ferrari was, maar stelde dat hun relatie uitsluitend sportief was en dat die eindigde in 2007, toen Vinokourov betrapt werd op bloeddoping.

‘Iedereen zou Ferrari herkennen’

De Kazachse ex-wielrenner heeft altijd ontkend dat er een speciale link was tussen zijn ploeg en Ferrari. Bij L’Équipe deed hij dat nu opnieuw. ,,Het verhaal in de Deense pers klopt niet”, vertelt Vinokourov. “Alles is gebaseerd op absurde geruchten. Hoe kan iemand zich inbeelden dat Ferrari ongezien met ons zou kunnen meelopen in de Ronde van Catalonië? Iedereen in het peloton zou hem herkennen. Alle ploegen verbleven ook in hetzelfde hotel.”

,,Daarnaast, waarom zou Ferrari naar die wedstrijd komen als zowel Jakob als Alexey er niet aan de start verschenen. Het zijn uit de lucht gegrepen roddels. We hebben ook niets gehoord van het CADF. We zijn uiteraard bereid tot samenwerking met hen en de UCI om de waarheid in deze hele zaak aan het licht te brengen.”