Virgil van Dijk: ‘Oblak hield Atlético Madrid in leven’

VideoVirgil van Dijk keek zonder wrok terug op de uitschakeling van Liverpool in de Champions League door Atlético Madrid (2-3). Doelman Jan Oblak maakte volgens hem het verschil. De Sloveen hield bijna in zijn eentje de Spaanse ploeg op de been. ,,Oblak hield Atlético in leven”, gaf de centrale verdediger aan. ,,Hij komt alle eer toe. Hoeveel schoten stopte hij wel niet? Een geweldige keeper.”

Dat Liverpool als titelhouder strandde in de achtste finale voelde niet als een schandvlek. ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld, omdat we zijn uitgeschakeld. Op basis van de eerste 95 minuten verdienden we het om door te gaan. Daarna scoren ze de goal die ze nodig hebben. Dat is een zware domper. Maar het gebeurt. We moeten verder. En, heel eerlijk, we hadden onszelf moeten belonen.”

Van Dijk weigerde de schuld neer te leggen bij keeper Adrián, die in de verlenging bij een voorsprong van 2-0 de bal per ongeluk in de voeten van João Felix trapte. Daarna schoot Marcos Llorente loepzuiver raak. ,,We verliezen samen, we winnen samen. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. We waren dominant, creëerden veel kansen. Oblak was natuurlijk geweldig. Maar ook daar moet je mee kunnen omgaan.”

Het spel van Liverpool was van een uitzonderlijk hoog niveau. Na de ietwat slappe vertoning in Madrid (1-0 verlies) kwam dat als een openbaring. ,,We bereidden ons heel goed voor, analyseerden Atlético, bekeken wedstrijd van hen. Ook keken we naar de dingen die in het eerste duel verkeerd dingen. Uiteindelijk gaat het om de strijd en de mentaliteit die je in de wedstrijd legt. Dat moest stukken beter.”

Van Dijk genoot van zijn ploeg. ,,Het was volgens mij een fantastisch duel om te zien. Heel intens, er gebeurde van alles.” De uitschakeling deed zeer, maar bracht hem niet van zijn stuk. ,,Je wil in de Champions League blijven. Niemand wil verliezen, maar er zijn ook dingen in het leven die veel belangrijker zijn. Verliezen is uiteindelijk maar verliezen. Of ik doel op het coronavirus? Ja. Ik hoop dat ze het snel onder controle krijgen. Ik heb daar geen invloed op.”

Liverpool staat een straatlengte voor op de concurrentie in de Premier League, maar de relatief vroege uitschakeling in Europa dreunt na. Eerder verdween de club ook al uit de FA Cup. Van Dijk duwt het negativisme van zich af. ,,Als je dat niet doet, heb je een probleem. Als je 25 punten voor staat op Manchester City kan je nooit van een slecht seizoen spreken. Maar er zijn voldoende punten om volgend jaar te verbeteren.”

In de Britse media wordt nadrukkelijk gehamerd op de vormdip van de laatste weken. Van Dijk moet hier om lachen. ,,De mensen vergeten wat hier het hele seizoen gaande is. Ze kijken alleen naar de laatste wedstrijden. Dan win je een keer niet en zou het meteen alweer een slecht seizoen zijn. Maar goed, dat is de realiteit. Ook wij zijn niet tevreden met de uitslagen van de laatste weken. Maar tegen Atlético speelden we een uitstekende wedstrijd.”

Liverpool kan zich nu volledig richten op het binnenhalen van de landstitel, de eerste in dertig jaar. De club heeft nog slechts zes punten nodig, tenzij Manchester City tussendoor punten laat liggen. ,,We moeten vol vertrouwen blijven.” En het coronavirus? Kan dat nog een kink in de kabel vormen? ,,Tot er anders wordt beslist, blijven we gewoon voetballen. Meer kunnen we niet doen.”

