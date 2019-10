Visser in W Series naar Rusland en Zweden

Dit jaar, in het eerste seizoen van de W Series, was Assen op 20 juli de vijfde race. De seizoensafsluiting vond toen enkele weken later plaats op het Britse circuit Brands Hatch, waar Jamie Chadwick zich voor eigen publiek tot de eerste wereldkampioene in de W Series kroonde. Beitske Visser, de 24-jarige coureur uit Dronten, eindigde in de WK-stand als tweede.