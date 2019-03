Visser rijdt Nederlands record Groenewold uit de boeken

Tot de laatste ronde mocht de 23-jarige Visser dromen van een wereldrecord, maar het verval in de slotronde was te groot. Wel verbeterde ze het nationale record. De oude toptijd van Groenewold stond op 3.55.98, in 2007 gereden in Calgary.



In de laatste serie kwam Martina Sablikova in actie. Na de 3.53.31 van vorige week verpulverde ze nu haar eigen wereldrecord met 3.52.02. Visser finishte als tweede op exact twee seconden. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik van haar zou winnen, dus dat is geen verrassing. Het was niet het doel om het Nederlands record te verbeteren. Ik dacht dat het te hoog gegrepen was. Dat ik er dan dik onder duik, is wel vet", aldus Visser voor de camera van de NOS.



Of Visser de rit van Groenewold destijds heeft gezien? ,,Nee, eerlijk gezegd niet. Toen was ik tien of elf, haha. Die heb ik dus niet bewust meegemaakt, maar ik vond het wel een zeer knappe tijd van Groenewold. Heel knap ook dat het zo lang heeft gestaan. Misschien had ik wel verwacht dat ik het ooit zou rijden, maar nu nog niet.”