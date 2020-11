Visser ziet groeiende waardering vrouwen in de autosport: 'Maar dat geld heb ik niet’

Beitske Visser zal volgend jaar vaak in één adem worden genoemd met Max Verstappen. De 25-jarige autocoureur uit Dronten komt uit in de vrouwelijke raceklasse W Series en die valt komend seizoen volledig samen met de Formule 1. Ze zal in acht weekenden een race rijden in het voorprogramma van de Formule 1.

,,Acht weekenden tegelijk met de Formule 1 racen op hetzelfde circuit, dat is supernieuws”, aldus Visser. Ze eindigde vorig jaar als tweede in de W Series, de raceklasse die is opgericht om vrouwen ook de kans te geven zich in de kijker te rijden van de hoogste autosportklasse. Vrouwen ontbreken al tientallen jaren in de Formule 1; de laatste was in 1976 de Italiaanse Lella Lombardi. Dit laat zien dat we waardering krijgen en onze raceklasse zal door de samenvoeging met de Formule 1 nog meer aandacht krijgen. Voor mij is het natuurlijk een prachtige kans om te laten zien wat ik kan."

Hoe de kalender van de W Series er precies komt uit te zien, is nog niet duidelijk. ,,We hebben daar nog niets over gehoord, maar ik hoop uiteraard dat Zandvoort erbij zit. Dat zou het helemaal mooi maken", zegt Visser, die afgelopen september al een wens in vervulling zag gaan met haar deelname aan de 24 Uur van Le Mans. Met de Colombiaanse Tatiana Calderón en de Duitse Sophia Flörsch vormde ze het enige vrouwelijke rijderstrio in de LMP2-categorie. Ze eindigden als negende in die klasse.

De W Series kon dit jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie, maar Visser zat niet stil. "Ik heb het best wel druk gehad, want ik reed voor het team van Richard Mille ook de Europese Le Mans Series en heb testraces gedaan voor BMW. Ik hoop wat te laten zien in de W Series, maar om te zeggen dat een stoeltje in de Formule 1 dichterbij komt, is niet heel realistisch. Als je ziet hoeveel geld coureurs moeten meenemen om een plek te bemachtigen, dan is het voor mij niet weggelegd. Dat geld heb ik gewoon niet."

Toch lijkt de Formule 1 de W Series wel serieus te nemen. ,,Wij vinden het ongelooflijk belangrijk om iedereen de kans te geven om het hoogste niveau van onze sport te bereiken", zei sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 bij de aankondiging van het nieuws. Visser stapt volgend jaar in een 1,8 liter Formule 3-bolide en de coureurs kunnen punten verdienen voor de zogeheten superlicentie, die nodig is om in de Formule 1 te mogen racen. ,,Het zijn mooie vooruitzichten. Ik ga gewoon heel erg mijn best doen", aldus Visser.

