@Vitchannel komt met eigen hoodie en ‘The Boss’ is back

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Sportgeluk, het zit vaak in kleine dingen. Nou ja, klein kunnen we dit niet noemen. Oud-topschaatser Erben Wennemars uit Zwolle reed dit weekend met zoon Joep de 200 kilometer-tocht op de Weissensee. Respect! Niet alleen voor de afstand, maar meer nog voor het vader-zoongevoel. Dat is toch mooi?

Je zou het bijna vergeten, maar de in Hierden geboren baanwielrenner Theo Bos was echt een grote meneer op de keirin. Zijn laatste zege op de wereldbekers was echter alweer een tijdje geleden, in 2006. Maar dit weekend in Hong Kong liet Bos ziet nog steeds beresterk te zijn en pakte goud! Wat een topper! The Boss is back!

En wat te denken van de Zwolse Kirsten Wild? Winnen lijkt zo gewoon te worden, maar is het niet natuurlijk. Dat mag niet wennen. In Hong Kong pakte ze samen met Amy Pieters goud op de koppelkoers en goud op het omnium individueel. Powerrrrrr!

Nog meer sportsucces! Het was het weekend van Carlijn Achtereekte uit Lettele. De schaatsster pakte dit weekend in Heerenveen de nationale titel allround en het felbegeerde ticket voor het WK allround, begin maart in Calgary. En een medaille natuurlijk, bloemen en een high five met haar broer. She's back, en hoe!

Vroeger lag hij zondags op de bank bij te komen van de enorme inspanningen van zijn schaatswedstrijden. tegenwoordig zit Mark Tuitert op de bank met de laptop op schoot. Plannen te maken voor de toekomst. Het is niet aan zijn gezicht te zien, zegt hij, maar het zijn mooie plannen!

Nee, dat gaat niet lukken, moet Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden gedacht hebben toen hij met zijn fiets aankwam bij deze mooie trap in Spanje. Hup, fiets op de schouder en te voet verder. Of was hij klaar met zijn training? Hij had zin in het weekend in elk geval.

De mannen van VitChannel, Ronald en Michel Mulder, Dai Dai Ntab, Kai Verbij en Thomas Krol, hebben hun instagram-avonturen naar een nieuw level gebracht. Hun foto's en video's zijn inmiddels zo populair dat ze zelfs aan merchandising hebben gedacht. Een hoodie met de tekst ‘Just do Vit’. Ze zijn te bestellen, maar je moet er snel bij zijn. Want de oplage is beperkt, zo laten ze weten.