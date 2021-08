Vitesse bereikt hoofdtoernooi Conference League ten koste van Anderlecht

Bazoer: ‘Dit is genieten’



,,Een fantasische avond voor het team en voor de supporters.” Dat zei Riechedly Bazoer na de 2-1 zege op Anderlecht en het bereiken van de groepsfase van de Conference League met Vitesse. ,,Dit is genieten. We begonnen heel goed, scoorden de 1-0. Daarna werd het wel wat minder”, keek hij terug op het duel in Arnhem. ,,De tweede helft begonnen we ook goed. In de slotfase kregen we het moeilijk. Maar als team hebben we goed verdedigd, een fantastische overwinning vandaag.”



Bazoer wilde niet te veel in gaan om een eventueel vertrek bij Vitesse deze transferperiode. ,,We zien wel wat er nog gebeurt de komende dagen.”