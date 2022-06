Vitesse heeft Haïtiaanse back in het vizier, Sparta haalt Arsenal-verdediger Rekik

Saoedi’s ontketenen nieuwe ‘golfoorlog’: ‘Als we gaan graven dan kunnen we overal wel iets fouts vinden’

Een week na de eerste wedstrijd van de Saoedische LIV Series, die tal van golftoppers strikte in ruil voor miljoenen, waren de verschoppelingen van de PGA Tour nog wel welkom op het US Open. Daar ging het de voorbije dagen maar over één ding: geld versus traditie. ,,Wat een shit situatie.”

10:40