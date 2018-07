Ajax wil Daley Blind terughalen, Vitesse heeft Clarke-Salter binnen

Vitesse heeft Jake Clarke-Salter binnen. De Arnhemse club huurt de centrale verdediger voor komend seizoen van Chelsea. De mandekker moet vandaag alleen de medische keuring nog doorstaan. Clarke-Salter (20) wordt de vijfde nieuweling van Vitesse in deze zomer. De Brit sluit zo snel mogelijk aan bij de selectie van trainer Leonid Sloetski. Hij gaat ook mee op het trainingskamp van de eredivisionist in Oostenrijk. In veertien dagen speelt de Arnhemse club in de Alpen vier oefenwedstrijden: tegen Wolfsberger AC, Shakhtar Donetsk, Arsenal Tula en Lokomotiv Moskou. Clarke-Salter is na Rasmus Thelander de tweede nieuwe centrumverdediger voor Vitesse. De Arnhemse club wil zo het vertrek van Matt Miazga (ook gehuurd van Chelsea) en Guram Kashia (transfer naar San Jose Earthquakes) opvangen. Met Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk beschikt Sloetski over vier centrumverdedigers.